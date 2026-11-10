IA, Floridi “Le paure vere sono chi controlla cosa, i dati e l’impatto ambientale”

NEW YORK (ITALPRESS) - “C'è una paura buona che è quella che dovremmo avere nei confronti dell'AI: è uno strumento estremamente potente e in grado di agire in maniera indipendente, di imparare. Quella che non dovremmo avere è la paura cattiva, quella dei mostri in cantina, quella del buio, quella dell'apocalisse, quello dei fantasmi, quello degli zombie e di Dracula”. Lo ha detto all’Italpress Luciano Floridi, professore alla Yale University e tra i maggiori esperti mondiali di etica dell'intelligenza artificiale, a margine di un incontro all'Istituto Italiano di Cultura di New York. “Ecco, su quello io lascerei veramente stare - ha proseguito - perché è una distrazione che temo l'industria ami un po' sottolineare per distrarci da questioni molto più serie, dalle paure vere, chi controlla cosa, su quali dati e l'impatto ambientale”, ha aggiunto. xo9/mrc/gsl (Riprese video e intervista di Stefano Vaccara)