Guerra ibrida, Crosetto “Devono cambiare gli Stati, non solo la difesa”

ROMA (ITALPRESS) - Sulla guerra ibrida "devono cambiare gli Stati, non solo la difesa perché come vedete, come avete visto, un attacco, non c'è bisogno che colpisca la difesa o lo Stato, colpisce un supermercato, colpisce una catena di supermercati e magari rende impossibile alle famiglie riuscire a far la spesa, se colpisse un ospedale e facesse saltare l'impianto elettrico di un ospedale, colpirebbe tutte le persone che sono all'interno di quell'ospedale, per cui è la nazione che deve prepararsi". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della presentazione del "Calendario Difesa 2027". xc3/sat/azn