GP Singapore, Isola “Complimenti alla McLaren. Tutte e tre le mescole sono state competitive”

SINGAPORE (ITALPRESS) – “Innanzitutto, complimenti a George Russell per la vittoria e alla McLaren per il titolo Costruttori! Per quanto riguarda la gara, abbiamo avuto l’ennesima conferma che l’attuale generazione di monoposto ha raggiunto un livello di sviluppo così sofisticato da rendere i sorpassi sempre più complicati, tanto più su un tracciato come quello di Singapore che, per le sue caratteristiche, non è certamente il più indicato per favorirli. Inoltre, squadre e piloti sono diventati sempre più bravi a gestire i pneumatici, tanto che abbiamo visto stint di 50 giri con la Medium e di 38 con la Soft. Paradossalmente, anche se avessimo portato qui un’ipotetica C8 difficilmente avremmo avuto un andamento della gara diverso!”. Così Mario Isola, direttore motorsport Pirelli, dopo il Gp di Singapore.

“Questa sera tutte e tre le mescole hanno dimostrato di essere competitive, come avevamo preventivato. In partenza la Soft è diventata un’opzione interessante, anche alla luce della pioggia caduta poco prima dello schieramento in griglia e, successivamente, ha mostrato di essere molto veloce, come hanno dimostrato gli stint in rimonta di Hamilton e Sainz. Tutto sommato, la mescola più bilanciata fra costanza e prestazione è stata la Medium ma anche la Hard ha offerto una buona prestazione”.

-Foto ufficio stampa Pirelli-

