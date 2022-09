ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) – Piccole sorprese nelle prime prove libere del GP d’Olanda. Non particolarmente fortunato l’osannato idolo di casa Max Verstappen, costretto ad abbondonare in pista la sua monoposto a causa di un problema al cambio. Il campione del mondo in carica finisce anzitempo le sue prove e non va oltre il penultimo posto (peggio di lui solo Latifi). Ne approfitta la Mercedes di George Russell, che conquista la prima posizione (1’12″455) davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton (+0.240). Il ferrarista Sainz, a lungo in testa, deve accontentarsi della terza posizione (+0.390). Non al meglio Leclerc, che con l’altra rossa non va oltre la sesta posizione (+0.672). Davanti a lui ci sono le McLaren di Daniel Ricciardo (+0.622) e Lando Norris (+0.474). Settimo Perez con la Red Bull, completano la top ten Alonso (8°), Ocon (9°) e Albon (10°). Alle 16 la seconda sessione di prove libere.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

