ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS)- “Una qualifica emozionante, mi aspetto una gara dalle molte strategie sul piano delle soste”.

Lo ha dichiarato Mario Isola, direttore Motosport di Pirelli, dopo le qualifiche del Gp d’Olanda che hanno visto la pole di Max Verstappen, seguito da Lando Norris e George Russell. “E’ stata una qualifica spettacolare, come spesso accade quando le condizioni dell’asfalto mutano molto velocemente – ha commentato Isola -. Alla fine, l’ha spuntata Verstappen ma è interessante notare come ci siano ben sei monoposto diverse nelle prime sei posizioni, un segno della vitalità che, nonostante il dominio di un pilota e di un team, sta vivendo la Formula 1. Domani si preannuncia una gara dai due volti. Da una parte c’è un grande favorito – Verstappen – dall’altra assoluta incertezza per chi potrebbe finire sul podio. Da un punto di vista strategico, ci sono molte opzioni sul tavolo, sia come numero di soste che come combinazioni di mescole. Questa varietà – ha sottolineato – si deve ad una serie di fattori. Innanzitutto, abbiamo portato qui una Hard che, pur avendo un livello di degrado molto limitato, offre un’aderenza maggiore rispetto al passato. Poi ci sono le condizioni meteorologiche, con temperature che faciliteranno l’utilizzo delle Medium e delle Soft, e, infine, il fatto che ci sia ampia possibilità di scelta in termini di gomme”.

“Il numero di soste – prosegue Isola – varierà anche in funzione delle caratteristiche delle vetture e delle scelte aerodinamiche: chi privilegerà la posizione in pista opterà per la sosta unica, mentre chi riterrà di essere competitivo in fase di sorpasso proverà la doppia sosta, prediligendo l’utilizzo di Medium e Soft. Se a tutto questo aggiungiamo il fatto che le condizioni meteo sono sempre un’incognita si capisce come domani potremo assistere ad una corsa davvero interessante”.

