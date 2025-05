Gp Monaco, Isola “Tutte e tre le mescole saranno protagoniste in gara”

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – “Che qualifica! Sempre a Monte Carlo il sabato regala tantissime emozioni e oggi, ancora una volta, ne abbiamo avuto una conferma. Per noi era molto interessante vedere di nuovo all’opera la C6 in condizioni di qualifica e credo che possiamo dire che su questa pista la mescola più morbida della gamma 2025 abbia offerto qualcosina in più in termini di prestazione rispetto alla C5”. Lo ha dichiarato il direttore Motorsport Pirelli Mario Isola dopo le qualifiche del Gp di Monaco. “Parliamo di una differenza sicuramente non molto elevata – nell’ordine di un decimo, un decimo e mezzo – ma comunque presente. Certo, abbiamo visto che diversi piloti hanno usato la Medium in qualifica, a dimostrazione sia di quanto, appunto, la differenza di prestazione non sia elevata sia del fatto, già emerso otto giorni fa a Imola, che in alcuni frangenti la C5 possa offrire una maggior sensazione di fiducia rispetto alla sorella più morbida, un aspetto quanto mai importante su una pista come questa. Se di solito la domenica è sempre meno emozionante del sabato a Monaco penso che, invece, potremo attenderci un pomeriggio diverso dal solito” ha aggiunto Isola.

“Dal punto di vista della strategia, la gara infatti farà storia a sé. Le modifiche al Regolamento Sportivo introdotte ad hoc per questo Gran Premio impongono l’utilizzo di almeno tre treni di gomme e ciò significa che tutto è possibile in termini di finestre per i pit-stop, visto che gli scenari teorici sono davvero tanti, senza poi considerare l’eventualità – su questa pista assai probabile – di neutralizzazioni. Tutte e tre le mescole saranno protagoniste: infatti i piloti di tre squadre (Red Bull, Racing Bulls e Sauber) hanno a disposizione soltanto un set di Hard e uno di Medium e, quindi, dovranno forzatamente usare durante la gara, la C6. Sappiamo bene quanto le squadre siano brave nello sfruttare ogni opportunità offerta dal Regolamento, quindi aspettiamoci delle sorprese, anche in termini di lunghezza degli stint”.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).