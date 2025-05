Gp Monaco, Berra “Importante vedere la nuova C6 all’opera”

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – “Una giornata abbastanza intensa, con tanti giri in pista e tanti dati accumulati. Per noi era importante vedere la nuova C6 all’opera dopo l’esordio di Imola e possiamo dire che anche qui abbiamo visto confermate le indicazioni emerse la scorsa settimana. La mescola più morbida della gamma 2025 è leggermente più veloce della C5 e, con uno o due giri di raffreddamento, recupera un buon livello di prestazione. Allo stesso tempo, anche qui si è visto come la sua natura di mescola estremamente morbida possa dare ai piloti un minimo di confidenza in meno nel cercare il tempo già al primo crono, aprendo così la porta ad un eventuale utilizzo della Medium anche in uno o più segmenti della qualifica”.

Così Simone Berra, Pirelli Chief Engineer, commentando il venerdì del Gran Premio di Monaco che ha visto la Ferrari di Charles Leclerc volare sulle strade di casa. “Peraltro, con lo speciale regolamento sportivo in vigore per questo fine settimana, la scelta delle mescole per la sessione determinante per la griglia di partenza avrà un risvolto importante anche per la gara”, prosegue Berra.

“Ad esempio, oggi abbiamo visto che tredici piloti di sette squadre diverse hanno preferito usare già un set di Hard, conservandone uno solo per domenica, mentre in cinque (Piastri, Norris, Hamilton, Hadjar e Lawson, ndr) hanno usato un set di Medium in ognuna delle due sessioni. Come accade sempre a Monte Carlo, le prestazioni sono andate migliorando man mano che i piloti giravano in pista, sia per l’effetto della gommatura dell’asfalto – rifatto dalla curva 12 alla 3 – sia, soprattutto, per la maggior confidenza che acquisivano. Peraltro, i tempi sono risultati leggermente più lenti rispetto all’analoga giornata dello scorso anno, quando ancora Leclerc ottenne un miglior tempo di 1’11″278. Dal punto di vista dell’aspetto dei pneumatici, abbiamo notato un po’ di graining sulle Medium al termine dei long run, fenomeno assolutamente prevedibile su questa pista e in queste condizioni”, conclude Berra.

– Foto Ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS)