GP Miami, Isola “La gara sprint sarà la simulazione perfetta per la gara lunga”

MIAMI (USA) (ITALPRESS) – “Prima di tutto permettetemi, da italiano, di fare i complimenti a Kimi per questa bellissima pole position: è la prima volta che, da quando Pirelli è tornata in Formula 1 nel 2011, c’è un nostro connazionale al primo posto in una sessione di qualifica”. Lo dice Mario Isola, direttore motorsport di Pirelli, commentando la pole di Andrea Kimi Antonelli nella Sprint Race di Miami. “Per quanto riguarda il comportamento delle gomme, la Medium e la Soft si sono comportate secondo le aspettative mentre la scelta della stragrande maggioranza delle squadre di conservare due set di Hard è una chiara indicazione di quanto sarà cruciale questa mescola per la gara – ha aggiunto Isola – Così come accaduto a Gedda, poter disporre di due Hard mette anche al riparo da eventuali neutralizzazioni, potendo contare su entrambi i set”.

“Le condizioni della pista si sono progressivamente e significativamente velocizzate non soltanto da una sessione all’altra ma anche durante ogni sessione, a conferma di quanto l’asfalto si stia gommando man mano che le vetture girano. Nelle libere ovviamente non abbiamo potuto vedere dei veri e propri long run in funzione della gara di domenica ma soltanto delle brevi simulazioni magari più utili a valutare l’assetto delle monoposto in configurazione Sprint. Da quando è possibile intervenire sulle vetture dopo la Sprint, la gara ‘corta’ ha assunto sempre più il ruolo di simulazione perfetta per il Gran Premio vero e proprio e così sarà anche oggi”.

