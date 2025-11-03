SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 vola nuovamente nel continente americano per il Gran Premio di San Paolo. L’appuntamento carioca è caratterizzato dal formato Sprint, il penultimo dell’anno prima del fine settimana in Qatar. Il tracciato di Interlagos, con la sua combinazione di curve e rettilinei, offre spettacolo e competizioni avvincenti, favorito anche da condizioni meteo tipicamente imprevedibili che possono influenzare in modo decisivo l’esito della gara.

Ci sarà un ritorno al passato per la selezione di mescole del Gran Premio di San Paolo. Il tris scelto per quest’anno sarà infatti uno step più duro rispetto a quello utilizzato nel 2024, in linea con quanto era stato selezionato l’anno precedente. C2, C3 e C4 saranno dunque Hard, Medium e Soft.

Sebbene le mescole da asciutto non fossero state impiegate in gara lo scorso anno, i pneumatici utilizzati venerdì e sabato mattina avevano mostrato elevati livelli di usura, con la presenza di graining soprattutto sull’asse posteriore. Il circuito era stato completamente riasfaltato e presentava una superficie molto liscia (pur con numerosi dossi lungo il tracciato), con livelli di rugosità inferiori rispetto agli anni precedenti.

Nel caso le condizioni siano simili, con le dovute variazioni dovute all’invecchiamento dell’asfalto, la scelta di portare delle mescole più dure consente di estendere la cosiddetta “performance life” dei pneumatici – già più resistenti al degrado rispetto alla gamma 2024 – e di dare un’occasione anche alla Soft che era stata relegata esclusivamente alle qualifiche Sprint. Lo scorso anno qualifiche e gara si sono svolte lo stesso giorno: domenica. A causa delle previsioni meteo avverse, la Direzione Gara ha deciso di programmare le sessioni di qualifica a partire dalle 7:30 di mattina e ha anticipato l’inizio del Gran Premio alle 12:30. Per l’intera giornata non sono stati usati pneumatici da asciutto. La gara, iniziata per tutti i piloti sulle Intermedie, è stata interrotta a metà da bandiera rossa per l’intensificarsi della pioggia. Solo cinque piloti avevano montato le Full Wet. Alla ripartenza tutti hanno concluso la gara sulle Intermedie (e solo quattro piloti hanno montato un set nuovo). Considerati i dati raccolti nei giorni precedenti, la doppia sosta era l’opzione più realistica sull’asciutto in termini di tempi di gara e di gestione dei pneumatici, considerati i livelli di usura riscontrati nelle sessioni di venerdì e sabato.

Interlagos si distingue per il suo caratteristico layout che ricorda un ovale ed è percorso in senso antiorario per 71 giri durante la gara. La pista è composta da 15 curve caratterizzate da forze laterali e longitudinali relativamente equilibrate, che non impongono sollecitazioni estreme ai pneumatici, sottoposti a carichi equamente distribuiti tra asse anteriore e posteriore. La combinazione di numerosi rettilinei e una sinuosità pronunciata offre molteplici opportunità di sorpasso ma allo stesso tempo rende la gara più soggetta a possibili neutralizzazioni e incidenti.

La posizione della gara nel calendario espone il fine settimana brasiliano a variazioni significative di temperatura e condizioni atmosferiche, incluso il frequente rischio di pioggia che rende spesso necessario l’uso di pneumatici da bagnato. Ulteriore caratteristica peculiare di Interlagos è il fondo del circuito, che presenta numerosi dossi dovuti alla sua collocazione su un terreno non particolarmente stabile. Questa natura del terreno conferisce al tracciato una sfida in più per i piloti e i team in termini di assetto e gestione gomme.

