GP Brasile: ecco le due possibili strategie per la sprint

SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Lando Norris (McLaren), attualmente in testa al campionato, ha ottenuto la sua prima pole position in una Sprint race di questa stagione, dopo aver segnato anche il miglior tempo nelle FP1. Nelle Sprint Qualifying disputate finora nel 2025, c’è sempre stato un poleman diverso: Norris è quindi il quinto di quest’anno. Interlagos è ormai una presenza fissa nel calendario delle Sprint da quando il formato è stato introdotto nel 2021.

Da regolamento, tutti i piloti hanno utilizzato un set di gomme medie per SQ1 e SQ2, passando poi alle Soft in SQ3. La mescola rossa è stata montata da tutti (tranne i due della Red Bull) per la prima volta durante il weekend proprio in quest’ultima sessione che ha raggiunto 38°C di temperatura dell’asfalto. Le condizioni potrebbero però cambiare drasticamente domani. Al mattino è prevista pioggia e potrebbe dunque esserci pista bagnata per la Sprint delle 11 (ora locale) che sarà seguita dalle qualifiche del Gran Premio alle 15 italiane. Le squadre ripartirebbero da zero in condizioni di bagnato con l’incognita rappresentata dal livello di aderenza sul nuovo asfalto posato nella lunga zona di accelerazione che dalla dodicesima curva Juncao arriva alla prima, passando per il rettifilo, e dall’uscita della ‘S’ di Senna (curva 3) alla Descida do Lago (curva 4).

Lando Norris ha battuto di poco il compagno di squadra Oscar Piastri, con un margine di 0″023, ottenendo il miglior tempo in FP1 proprio al termine della sessione. Entrambi i piloti McLaren erano su gomme medie: una scelta adottata dalla maggior parte delle squadre. Nico Hulkenberg su Sauber ha sorpreso segnando il terzo tempo, mentre il suo compagno di squadra e beniamino di casa Gabriel Bortoleto ha concluso la sessione con un ottimo quinto posto. Red Bull e Ferrari hanno adottato un approccio strategico diverso: Red Bull è stata l’unica squadra a provare anche le gomme Soft (sebbene Max Verstappen abbia poi abortito il suo giro veloce con questa mescola), mentre entrambe le Ferrari hanno girato per l’intera ora della sessione con un solo set di gomme Hard, in condizioni di pista che hanno raggiunto i 41 °C.

“Dopo i tempi registrati nelle brevi qualifiche di oggi, sembrano emergere due possibili strategie in termini di scelta delle mescole per la Sprint di domani – l’analisi di Simone Berra, Pirelli Chief Engineer – Cronometro alla mano, il divario prestazionale tra le Medium e le Soft è molto assottigliato, rendendo entrambe valide candidate per la gara di sabato. La lunghezza contenuta del circuito ha sicuramente contribuito a ridurre il delta tra le mescole, così come la limitata possibilità per i team di testare a fondo la gomma più morbida e trovare il modo di sfruttarne tutto il potenziale”.

A detta di Berra, “chi sceglierà di partire con la C4 potrebbe beneficiare di un vantaggio iniziale in termini di grip, gestendo poi il degrado nelle fasi finali della gara. I riscontri ottenuti con la mescola Hard invece restano contrastanti e sembrano dipendere in larga misura dai diversi assetti adottati dalle squadre durante l’unica sessione in cui è stata utilizzata. Alcuni piloti sono riusciti a ottenere buone prestazioni, mentre altri hanno faticato a trovare un’aderenza soddisfacente. Nonostante il tris di mescole selezionato quest’anno sia più duro rispetto a quello del 2024, i tempi sul giro in FP1 sono risultati fino a sette decimi più veloci. A contribuire al miglioramento ha sicuramente influito la temperatura dell’asfalto, più bassa rispetto allo scorso anno. Come previsto, le gare di supporto stanno favorendo una significativa evoluzione della pista, che tuttavia potrebbe interrompersi già domani mattina in caso di pioggia, come indicato dalle previsioni meteo. Sono attese inoltre forti raffiche di vento che potrebbero abbassare ulteriormente le temperature, spingendo così i team a privilegiare l’utilizzo delle mescole più morbide per tutto il fine settimana”.

