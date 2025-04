Gp Bahrain, Berra “Da FP2 indicazioni utili per qualifiche e gara”

SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – “Come sempre accade nei Gran Premi in cui una parte del programma si svolge sotto la luce artificiale, ci sono delle sessioni di prove libere che sono poco significative per trarre delle conclusioni in vista del prosieguo del fine settimana. Ne è stata un’ulteriore conferma la giornata di oggi, con FP2 che ha dato delle indicazioni utili per domani e domenica”. Così Simone Berra, Pirelli Chief Engineer, commenta il venerdì di prove libere al Gp del Bahrain, dominato dalle McLaren. “Se è vero che tutte le squadre e i piloti avevano svolto qui i tre giorni di test precampionato e che quindi avevano a disposizione un’enorme quantità di dati, bisogna tenere presente che le condizioni sono molto diverse, con temperature molto più alte, basti pensare che oggi alle 18 avevamo 38° C sull’asfalto mentre nei test allo stesso orario non si erano mai superati i 19 °C – prosegue Berra – L’aspetto più importante è che non avremo una situazione simile a quella vista una settimana or sono a Suzuka, nonostante le mescole siano le stesse”.

“La pista e le condizioni atmosferiche sono decisamente diverse e abbiamo visto nei long run effettuati oggi come il livello di degrado termico, non solo sull’asse posteriore ma, in alcuni casi, anche sull’anteriore, dei pneumatici sia molto elevato. È quindi facile immaginare che assisteremo ad una gara articolata su due pit-stop, con tutte e tre le mescole che potranno essere protagoniste. Non è un caso, infatti, che, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno, ben sette squadre abbiano già usato un treno di Hard. Non abbiamo avuto particolari problemi in termini di usura – termina Berra – con un livello di abrasione della superficie dei pneumatici molto basso”.

