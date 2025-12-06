Gp Abu Dhabi, Isola “Le strategie più veloci sono quelle a sosta singola”

YAS MARINA (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – “Complimenti a Max Verstappen, che si aggiudica la pole position nel momento decisivo della stagione. Durante la qualifica alcuni piloti hanno scelto di tenere delle C5 fresche nell’ultima sessione per segnare i tempi più veloci, anche se abbiamo visto che, con alcune tornate di raffreddamento, la Soft ha consentito comunque un buon riscontro cronometrico, seppur usata”. Così Mario Isola, direttore motorsport di Pirelli, dopo il sabato del Gp di Abu Dhabi di Formula 1. “Facendo i conti dei set di gomme preservati dalle squadre per il Gran Premio, emergono due approcci differenti tra le scuderie. McLaren è infatti l’unico team ad aver conservato due treni di Hard nuovi, mentre la maggior parte delle altre, compresa Red Bull, ha optato per portare a domenica due set di Medium”, ha aggiunto il direttore motorsport di Pirelli.

“Queste scelte sembrano indicare che le scuderie hanno deciso di mantenere aperta, per ogni evenienza, l’opzione delle due soste in gara. Le strategie più veloci restano però quelle a sosta singola. Partendo con la mescola Medium, è possibile effettuare il pit stop tra il 20° e il 26° giro, per poi concludere con la Hard. In alternativa, si può iniziare con la mescola più dura e sfruttare la migliore prestazione della Soft dopo il 39°-45° giro”, ha detto ancora Isola. “Le strategie a due soste risultano leggermente meno competitive, tenuto anche conto della difficoltà di sorpasso su questa pista. I primi due stint più efficaci prevedono una combinazione di Medium e Hard. L’arrivo sotto la bandiera a scacchi è teoricamente più veloce montando nuovamente una Medium, rispetto a Hard o Soft come mescola finale”, ha proseguito il direttore motorsport di Pirelli.

“Gli short run che hanno caratterizzato la giornata non consentono di valutare il progresso del graining, che non si è manifestato sulle gomme utilizzate oggi. L’evoluzione della pista lascia comunque pensare che la situazione sarà migliore rispetto a quella di venerdì, soprattutto grazie alla gestione che ci aspettiamo dai piloti durante il Gran Premio”, ha concluso Isola.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).