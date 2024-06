Come è emerso nel corso della conferenza stampa odierna, svoltasi alla presenza dei dirigenti delle società organizzatrici e di diverse autorità del territorio, la Festa dello sport rappresenta un’occasione perfetta per scoprire nuove passioni sportive, migliorare le proprie abilità o semplicemente per stringere nuove amicizie. L’obiettivo principale è di promuovere uno stile di vita sano e attivo, incoraggiando la partecipazione sportiva e creando un ambiente inclusivo e stimolante per tutti.

(ITALPRESS).

