Fradi “Collaborazione Tunisia-Sicilia non solo per l’agroalimentare”

CATANIA (ITALPRESS) - "La collaborazione tra la Tunisia e la Sicilia deve riguardare non solo l'agroalimentare, ma in generale per una vicinanza culturale e geografica. Oggi siamo qui per presentare delle opportunità di scambio tra le due diverse culture in entrambi i sensi, importazioni ed esportazioni. Abbiamo fornito dei dati e delle cifre e speriamo che si possano presentare altre opportunità a breve". Queste le parole del presidente della Camera Tuniso-italiana di Commercio e Industria, Mourad Fradi, all'evento Agroalimentare: opportunità di investimento e business tra Sicilia e Tunisia alla Camera di Commercio di Catania. xo1/pc/gtr