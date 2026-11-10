Foti “Sud cresce grazie a Pnrr, Fondi di Coesione e Zes unica”

ROMA (ITALPRESS) – “La spinta che ha dato il Pnrr è nei fatti, noi avevamo da destinare il 40% delle risorse territorializzate e concluderemo vicino al 42%. I fondi di Coesione sono quelli determinanti, ad oggi le operazioni selezionate, soprattutto nelle Regioni del Sud, sono tra il 45-50%, quindi, c’è largo margine per individuare nuove iniziative e tanto margine per spendere i fondi a disposizione. La Zes unica incide soprattutto per la parte degli investimenti alle imprese, ha una spinta che va anche verso l’innovazione, verso forme di partecipazione e disponibilità di posti di lavoro”. Lo afferma il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, a margine della presentazione del Rapporto Svimez 2026. xb1/sat/gtr