FONDI UE, MUSUMECI “SUPERATO OBIETTIVO SPESA PER IL 2019”

La Regione Siciliana ha raggiunto, anche quest’anno, gli obiettivi di spesa fissati da Bruxelles nella gestione dei Fondi europei per il 2019. Nei quattro programmi operativi di competenza (Fesr, Fse, Psr e Feamp), gli uffici regionali hanno addirittura ampiamente superato la certificazione minima richiesta. Lo rende noto il presidente Nello Musumeci.

“Il mio Governo – sottolinea il governatore – ha vinto la sfida per il secondo anno consecutivo. Abbiamo certificato oltre un miliardo e ottocento milioni di euro per infrastrutture, beni e servizi, a sostegno di migliaia di imprese siciliane e cittadini, in tutti i settori economici. Voglio rivolgere un ringraziamento agli uffici regionali e all’assistenza tecnica che, con un efficace lavoro di squadra, con impegno e passione, hanno raggiunto questo ulteriore risultato per la crescita della Sicilia”.