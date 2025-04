F1, Pirelli sceglie una terna di mescole più morbide a Miami e Imola

MILANO (ITALPRESS) – La Pirelli ha comunicato oggi alle squadre la selezione delle mescole slick per la sesta e la settima tappa della stagione, in programma rispettivamente dal 2 al 4 maggio a Miami e dal 16 al 18 maggio ad Imola. La novità più rilevante è che in entrambe i fine settimana sarà disponibile una terna di mescole più morbida rispetto al 2024.

Per il primo dei tre Gran Premi che si svolgeranno anche quest’anno negli Usa sono state infatti selezionate la C3 come Hard, la C4 come Medium e la C5 come Soft, scelta già fatta per gli appuntamenti di Melbourne e Gedda. Nella prima tappa europea, invece, farà il suo debutto assoluto la mescola più morbida della gamma 2025, la C6, ovviamente identificata dal colore rosso delle parentesi e del logo Pirelli. Accanto a lei ci saranno la C5 come Medium e la C4 come Hard.

“Quando abbiamo iniziato a pianificare la produzione e la spedizione delle gomme per le gare iniziali abbiamo pensato di mettere alla prova tutte le mescole della nuova gamma in una prima parte del campionato che comprendeva circuiti dalle caratteristiche molto diverse fra loro – ha spiegato Mario Isola, direttore Motorsport di Pirelli – Questo ci aiuterà a raccogliere subito il maggior numero di informazioni utili per poi fare le selezioni per la seconda parte dell’anno. Per il 2025 abbiamo un ventaglio di opzioni più ampio rispetto al 2024: le varie mescole sono posizionate in maniera più efficiente fra loro in termini di differenza di prestazione e, in generale, sembrano soffrire meno sia del surriscaldamento della superficie del battistrada che di graining”.

“Ciò – sottolinea Isola – ci permette anche di sperimentare soluzioni nuove, facendo delle scelte che possono creare le condizioni per avere diverse strategie competitive, sia in termini di utilizzo delle gomme che di numero di pit-stop”. Sia a Miami che a Imola nel 2024 la strategia più gettonata fu quella su una sola sosta, come del resto era avvenuto a Gedda. Per questi tre Gran Premi consecutivi Pirelli ha scelto di fare uno step più morbido. “Sappiamo bene come squadre e piloti siano diventati molto bravi a gestire le gomme per massimizzarne le prestazioni in funzione del risultato e come i piloti desiderino spingere sempre al massimo per provare le emozioni di guida che solo una monoposto di Formula 1 sa dare – ha detto ancora Isola – Ne abbiamo avuto un’ennesima conferma domenica scorsa a Suzuka, dove pur in una gara non esattamente esaltante dal punto di vista dell’azione in pista, tutti hanno espresso la loro soddisfazione per aver potuto migliorare continuamente i loro tempi fino alla fine di ogni stint. Dobbiamo però contemperare questo aspetto con la volontà, che tutti i protagonisti del nostro sport nutrono, di creare le condizioni per gare incerte e spettacolari: le gomme e il loro comportamento sono una parte importante del quadro e noi, come partner della Formula 1, vogliamo essere proattivi”.

