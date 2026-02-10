F1, Pirelli sceglie i set dei test pre-stagionali in Bahrain

ROMA (ITALPRESS) – Inizierà domani, dopo la shakedown week a Barcellona, la prima sessione di test pre-stagionali organizzata da Formula 1 per permettere alle squadre di familiarizzare ulteriormente con le nuove vetture nate dal recente cambio del regolamento tecnico. I primi tre giorni di prove si terranno da mercoledì 11 a venerdì 13 febbraio, mentre la seconda tranche è prevista da mercoledì 18 a venerdì 20 febbraio, con attività in pista dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19. Nel corso dei sei giorni verrà testata l’intera gamma di mescole Pirelli, seppure con alcune distinzioni. Nei primi tre giorni, dunque durante il primo test pre-stagionale, le squadre potranno utilizzare esclusivamente le mescole slick dalla C1 alla C3. Ogni team avrà a disposizione 28 set di gomme da asciutto e, obbligatoriamente, un set di Cinturato Intermediate. Nel secondo appuntamento, dal 18 al 20 febbraio, saranno invece utilizzabili tutte le mescole della gamma, dalla C1 alla C5, per un massimo di 24 set per squadra. In questa seconda sessione non verranno fornite gomme da bagnato e sarà possibile il carry over dei set già montati e con meno di 10 giri della sessione precedente.

Come già avvenuto in passato, ciascun team ha potuto richiedere liberamente le mescole desiderate a Pirelli, nel rispetto del numero massimo di set consentiti per ciascun appuntamento e della selezione valida per il primo evento. Per permettere un riconoscimento immediato, in entrambi i test le mescole più dure, C1 e C2, presenteranno loghi bianchi, C3 e C4 avranno loghi gialli mentre la più morbida C5 sarà caratterizzata dal colore rosso. Inoltre, le mescole C1, C3 e C5 avranno le spalle decorate con le parentesi con la bandiera a scacchi, mentre C2 e C4 riporteranno soltanto il logo Pirelli e P Zero, senza ulteriori marcature. Nei prossimi tre giorni, durante i quali verranno utilizzate esclusivamente le prime tre slick della gamma, vedremo quindi in pista due mescole bianche e una gialla. La C1 bianca sarà distinguibile dalla C2 poiché quest’ultima non presenterà le parentesi, mentre l’unica mescola gialla (con parentesi) sarà la C3. Questo particolare sistema di identificazione non verrà naturalmente impiegato nei weekend di gara, ma sarà utilizzato soltanto in occasione dei test.

