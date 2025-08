F1, Isola “Novità e conferme da Pirelli per la seconda parte della stagione”

ROMA (ITALPRESS) – Pirelli ha comunicato alle squadre di Formula 1 la selezione delle mescole da asciutto che saranno utilizzate in ognuna delle dieci gare che si svolgeranno dopo la pausa estiva. Le scelte, effettuate in accordo con la FIA e con F1, prevedono diverse novità rispetto alle corrispondenti gare dello scorso anno che tengono conto in primis dei dati raccolti fino ad oggi. Già a Zandvoort si comincia con uno step più morbido in confronto con l’edizione 2024 del Gran Premio d’Olanda: protagoniste saranno infatti C2 come Hard, C3 come Medium e C4 come Soft, mentre lo scorso anno – quando tre quarti dei piloti sulla griglia di partenza completò la gara effettuando solamente un pit-stop – la terna era la più dura possibile nella gamma (C1, C2, C3). A Baku tornerà in scena la C6, l’esordiente della stagione, che consentirà anche nel Gran Premio dell’Azerbaigian di fare un passo verso una maggior morbidezza (C4 come Hard, C5 come Medium e C6 come Soft) nell’ottica di ampliare il ventaglio di strategie effettuabili; lo scorso anno le mescole slick furono C3, C4 e C5.

Se a Spa la pioggia non ha consentito di valutare pienamente l’effetto sulle strategie del salto di mescola, uno scenario analogo sarà ripresentato in occasione di due dei quattro appuntamenti nelle Americhe che caratterizzano la seconda parte della stagione. Ad Austin solamente Medium (C3) e Soft (C4) saranno nelle stesse posizioni dello scorso anno mentre la Hard selezionata è più dura (da C2 a C1). La settimana successiva a Città del Messico stesso approccio: Medium (C4) e Soft (C5) restano immutate, uno step più duro per la Hard (da C3 a C2). Uno step totalmente più Hard caratterizza invece la selezione per il Gran Premio di San Paolo del Brasile. A Interlagos C2, C3 e C4 saranno, rispettivamente Hard, Medium e Soft, ripetendo quanto accaduto nel 2023. L’anno scorso, su un tracciato totalmente riasfaltato, già dalla prima giornata di prove si era visto che la C5 non sarebbe stata un’opzione utilizzabile in gara.

Nelle rimanenti cinque gare non ci sono variazioni rispetto al 2024. C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft saranno protagoniste nel Gran Premio d’Italia a Monza, in quello di Singapore, a Las Vegas e ad Abu Dhabi. In Qatar, una delle gare più probanti per le gomme di tutta la stagione, la terna sarà la più dura della gamma 2025 (C1 come Hard, C2 come Medium e C3 come Soft). “Abbiamo ritenuto di anticipare la comunicazione delle mescole per tutta la seconda parte della stagione anche per dare modo alle squadre di prepararsi nella maniera migliore per tutti i prossimi appuntamenti”, ha spiegato Mario Isola, direttore di Pirelli Motorsport. “Ci sono diverse novità, deliberate in collaborazione con la Federazione e con il promoter del campionato, e che sono il frutto dell’analisi dei dati raccolti e delle simulazioni effettuate. Le scelte sono state definite sempre con lo scopo di aumentare la possibilità di avere un equilibrio fra strategie a una o due soste e, conseguentemente, di creare maggior incertezza e spettacolo. Non esiste una soluzione univoca per raggiungere questo obiettivo ma se non ci si cala nella realtà delle corse non si possono avere delle risposte concrete”, ha aggiunto Isola.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).