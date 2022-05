TORINO (ITALPRESS) – La finale dell’Eurovision Song Contest 2022 parte con un’invocazione di pace. A dare il via alla kermesse l’opening act di Rocking 1000 con “Give peace a chance” di John Lennon. Subito dopo è la volta di Laura Pausini con un medley dei suoi successi, tra cui “Io canto” e “La solitudine”. Ovazione per Mahmood e Blanco che propongono “Brividi”. “Vi chiedo per favore di aiutare l’Ucraina, Mariupol e Azovstal subito”, è l’appello lanciato da Oleg Psiuk, il cantante dei Kalush Orchestra, al termine dell’esibizione sul palco dell’Eurovision Song Contest di Torino. Con il nuovo singolo “Supermodel” e una nuova versione di “If I can dream” di Elvis Presley, i Maneskin infiammano il Palaolimpico di Torino.

Ospite della serata anche Gigliola Cinquetti. Venticinque i Paesi in gara, i 10 finalisti della prima semifinale, i 10 finalisti della seconda semifinale ai quali si aggiungono Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito che hanno accesso diretto alla finale e si esibiscono per la prima volta. Attesa per l’esibizione di Mahmood e Blanco. In un messaggio video su Telegram, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato a votare per la band ucraina in gara: “Europa, vota per i Kalush Orchestra. Sosteniamo i nostri connazionali, sosteniamo l’Ucraina”.

-foto ufficio stampa Laura Pausini-

(ITALPRESS)

