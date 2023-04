ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Asia D’Amato ha vinto l’argento europeo al volteggio (con il punteggio di 13.600) dietro la francese Coline Devillard, oro con 13.800. L’agente delle Fiamme Oro conferma la piazza d’onore dello scorso anno a Monaco di Baviera. Bronzo alla belga Lisa Vaelen (13.583).

Tra gli uomini, l’azzurro Yumin Abbadini chiude in sesta posizione la sua prima final eight europea in carriera. Prima del bergamasco soltanto Gianmatteo Centazzo ed Alberto Busnari avevano gareggiato in una finale continentale al cavallo

con maniglie. L’oro è andato all’irlandese Rhys Mc Clenaghan

(14.666), argento al belga Maxime Gentges (14.566), bronzo

all’armeno Artur Davtyan (14.266).

– foto ufficio stampa FGI –

(ITALPRESS).

