Elezioni, Pecoraro Scanio “Da Conte impresa encomiabile”

"Conte è riuscito in un'impresa encomiabile. Ha arginato una destra che vince per la rottura del campo largo decisa da Letta". Lo afferma il presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio che aggiunge: "Ora si costruisca un'area progressista per un'alternativa utile all’Italia“. mgg/gtr