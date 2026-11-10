MILANO (ITALPRESS) – In media, oltre il 60% dei consumi energetici dell’industria italiana serve a produrre calore. Un fabbisogno termico coperto oggi per più del 90% da fonti fossili, che espone le fabbriche alla volatilità dei prezzi del gas e della CO2. E’ uno dei dati dello studio “Distretti industriali: quale ruolo per lo sviluppo delle tecnologie di decarbonizzazione e del Sistema Paese”, presentato a Milano durante un evento stampa, da Edison Next e Boston Consulting Group (BCG). La ricerca evidenzia come la competitività del manifatturiero si giochi sulla decarbonizzazione del calore, che supera l’80% dei consumi in settori come ceramica, vetro e cemento. Lo studio evidenzia come, per ridurre i costi e la dipendenza dall’estero, l’Italia disponga di tre soluzioni tecnologiche alternative già presenti sul territorio, a diverso grado di maturazione. La loro applicazione permetterebbe di tagliare fino al 30% il costo finale del calore e di abbattere oltre 200 kg di CO2 per ogni MWh termico.

Con riguardo alle biomasse legnose e agricole: sfruttando la manutenzione boschiva e i residui agricoli, per esempio delle potature, si potrebbe ottenere potenzialmente la quantità di calore industriale pari a quella prodotta bruciando 4,5 miliardi di m3 di gas naturale. In Italia si preleva solo il 20% dell’accrescimento forestale annuo, contro il 70% della media europea. “Aggregare la domanda però è importante – ha detto durante l’evento milanese Giovanni Brianza, CEO di Edison Next – è impossibile ipotizzare lo sviluppo della tecnologia senza un sistema integrato, senza una filiera quindi mestieri diversi che collaborano”.

Il calore geotermico rappresenta oggi circa 0,2 miliardi di metri cubi di gas naturale equivalente per tutti gli usi, con un potenziale massimo di circa 3-4 miliardi di metri cubi equivalenti, pari ai consumi industriali compatibili per temperatura. La tecnologia di cattura e stoccaggio della CO2 (CCS) è essenziale per i settori energivori con emissioni non azzerabili. L’hub di Ravenna, con oltre 500 milioni di tonnellate di capacità, offre una protezione dalla volatilità delle quote ETS ai distretti padani e costieri.

Per poter sfruttare queste tecnologie e risorse nell’ambito della struttura produttiva italiana, sempre secondo quanto sostenuto dallo studio di Edison Next e BCG, i distretti industriali possono giocare un ruolo strategico. In Italia sono più di 140, di questi, gli energivori sono 25.

Se per la singola impresa gli investimenti sarebbero troppo onerosi, il distretto consente di aggregare la domanda, condividere i costi e accedere ai fondi pubblici.

“Alcune tecnologie per decarbonizzare il calore, come la geotermia, richiedono investimenti iniziali elevati. La finanza pubblica ha un ruolo chiave nel ridurre il rischio e attirare capitale privato – ha spiegato Ferrante Benvenuti, Managing Director e Partner di BCG -. Presentarsi ai bandi come filiera rende i progetti più solidi e aumenta le possibilità di ottenere il supporto pubblico”.

L’efficacia dell’aggregazione è dimostrata dai progetti sul campo di Edison Next, come nello stabilimento Michelin di Cuneo. Con un investimento di 60 milioni di euro, Edison Next ha realizzato un sistema integrato tra caldaia a biomassa legnosa, trigenerazione a gas e fotovoltaico. Il risultato, ha raccontato durante l’evento, Giovanni Brianza, CEO di Edison Next, è stato il 97% di energia autoprodotta, emissioni di CO2 dimezzate (-50%) e incidenza dei costi energetici sul prodotto finale ridotta del 30%. “La transizione energetica può essere un costo o un’opportunità industriale da costruire. Il 60% dei consumi dell’industria riguarda il calore ed è qui che dobbiamo intervenire”, ha detto in conclusione Brianza, “I distretti permettono di passare dalla transizione come costo del singolo a una opportunità collettiva di competitività, aggregando domanda, competenze e investimenti”.

– foto f03/Italpress –

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