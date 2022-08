MILANO (ITALPRESS) – All’indomani del Gran Premio d’Ungheria, ultima gara prima della sosta estiva, Pirelli guarda già avanti e comunica la nomination delle mescole per i primi tre appuntamenti alla ripresa. Si ripartirà nel weekend del 26-28 agosto a Spa, in Belgio: a disposizione dei piloti White Hard C2, Yellow Medium C3 e Red Soft C4, con quest’ultima obbligatoria in qualifica e le altre due in gara. Una settimana dopo (2-4 settembre) si corre a Zandvoort, in Olanda: Pirelli ha optato per White Hard C1, Yellow Medium C2 e Red Soft C3. Il trittico di Gp post-sosta si concluderà il 9-11 settembre nel Tempio della Velocità di Monza, col Gran Premio d’Italia: stessa nomination del Belgio, ovvero White Hard C2, Yellow Medium C3 e Red Soft C4. Sia in Olanda che in Italia, come a Spa, la mescola più morbida sarà obbligatoria in qualifica, le altre due in gara.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

