ROMA (ITALPRESS) – Una camminata per entrare a contatto con la natura e ribadire con forza la centralità e il ruolo delle persone nella lotta al cambiamento climatico in una data decisamente simbolica come quella del 22 aprile, Giornata Internazionale della Terra. Si è tenuta, infatti, una passeggiata all’interno di Villa Pamphili, uno dei più importanti parchi della città di Roma, cuore verde della Capitale d’Italia, con Athletica Vaticana insieme ai rappresentanti dell’ambasciata degli Stati Uniti d’America, di Gran Bretagna, Irlanda e Australia, quest’ultima candidata insieme alle nazioni del Pacifico ad ospitare la COP31 nel 2026, presso la Santa Sede. Un’occasione per ritrovarsi, promuovere l’amore per la natura e dare spazio a idee che possano aiutare a risolvere il problema ambientale, diventato sempre più importante negli ultimi anni.

“Questa è una camminata nella sua semplicità perchè si può fare sport anche solo camminando. Un’esperienza di amicizia facendo insieme un tratto di strada per conoscersi e conoscere le proprie storie in pieno rispetto dello stile di Athletica Vaticana perchè, come ci insegna Papa Francesco, attraverso lo sport si costruisce un dialogo di pace. E quando lo sport è praticato così si ha meno voglia di fare la guerra”, le parole di Giampaolo Mattei, presidente di Athletica Vaticana, la polisportiva del Papa che si propone come testimone cristiano usando iniziative spirituali, di supporto e culturali per dialogare con la comunità sportiva mondiale. Un incontro, quello svolto a Villa Pamphili, utile per sensibilizzare sul problema climatico nella giornata dedicata al pianeta e che mostra come le persone, pur nella frenetica vita quotidiana scandita da mille impegni, possano ancora unirsi per un obiettivo importantissimo come la salvaguardia del proprio pianeta.

