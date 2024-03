ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – Tre medaglie per Sofia Raffaeli e Farfalle nelle finali di Coppa del Mondo.

Sofia Raffaeli, dopo l’ottavo posto nel concorso generale di ieri, ha conquistato due medaglie nelle finali di specialità della World Cup di Atene, la prima tappa del circuito internazionale 2024. La vice campionessa del mondo in carica ha aperto il programma delle finali – in diretta su La7 – al cerchio – sulle note di “Rescue” di Lauren Daigle – conquistando subito la prima medaglia d’argento di giornata con 33.850 punti, davanti alla polacca Liliana Lewinska (33.700). L’oro va alla bulgara Elvira Krasnobaeva con 34.300 punti. L’agente delle Fiamme oro della Polizia di Stato, nella final eight alla palla – accompagnata dalla voce di Maria Mazzotta in “Bella ci dormi” – ha ottenuto la seconda medaglia d’argento con 32.850 punti finendo di un solo decimo alle spalle dell’israeliana Daniela Munits (32.950). In questa specialità il bronzo è andato alla bulgara Eva Brezalieva (32.150).

Bellissima prova anche per le Farfalle azzurre. Dopo il bronzo nell’All Around di ieri hanno portato in pedana tutta la grinta di cui sono dotate. La squadra nazionale azzurra ha fatto risuonare l’Inno di Mameli mettendosi al collo la medaglia d’oro nell’esercizio con i 5 cerchi, ideato e costruito sulle note di “Scherzo molto vivace dalla 9ª Sinfonia di Beethoven” interpretato dagli Audiomachine. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris sono salite sul primo gradino del podio con 36.700 punti davanti a Israele (35.800 pt.) e Cina (35 pt.).

E’ iniziata ufficialmente la #RoadtoMilano, sotto questo hashtag vengono raggruppate tutte le tappe di Coppa del Mondo – Sofia (14 aprile), Baku (21 aprile) e Tashkent (28 aprile) – che saranno trasmesse live su La7 per arrivare alla finalissima di Milano, in programma dal 21 al 23 giugno, sempre in diretta sulla rete ammiraglia del Gruppo Cairo Communication.

– Foto ufficio stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]