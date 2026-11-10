Decreto bollette, Pichetto Fratin “Interviene solo sul calcolo del prezzo dell’energia”

ROMA (ITALPRESS) – “Il decreto Bollette interviene in correzione di quello di febbraio sulle modalità di calcolo del prezzo finale dell’energia: non è un intervento che prevede aiuti specifici a famiglie, imprese e categorie, ma abbassa il prezzo finale dell’energia per tutti”. Lo sottolinea il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a Radio Anch’io. “È un puro meccanismo di calcolo, poi le valutazioni sugli aiuti devono essere fatte con una serie di altri provvedimenti a cominciare dallo scostamento di bilancio – prosegue Pichetto Fratin, – Con questa correzione, che riguarda il gas, si ha un ribaltamento con una riduzione finale del prezzo dell’energia. L’abbassamento è del 4-5%: tutto questo andrà poi rivisto in una serie di interventi successivi in termini di tutele graduali. Chi ha il prezzo fisso dell’energia ha certamente goduto di un vantaggio, ma il prezzo generale è dato dalla situazione internazionale: l’Italia paga anche una serie di scelte degli ultimi dieci anni. Uno dei limiti riguarda il fatto che i nostri aiuti non vadano a beneficio di altri paesi piuttosto che i cittadini italiani”.

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