ROMA (ITALPRESS) – Tante anime. Dal cardinale Jean-Paul Vesco all’ambasciatore di Australia presso la Santa Sede Chiara Porro, dalla vincitrice della maratona di New York Franca Fiacconi allo schermidore paralimpico rifugiato Amelio Castro Grueso. Una sola voce, quella che chiede aiuto per i bambini vittime di tutte le guerre. Un grido di speranza anche a Natale. Soprattutto a Natale. Lanciato da Athletica Vaticana & friends: un gruppo di atleti, allenatori, attori, registi, scrittori, docenti universitari, religiosi, giornalisti e nuclei familiari che si sono riuniti in un video per dire insieme – “correndo” – che “nessun bambino venga più ucciso, ferito, affamato, terrorizzato, mutilato, privato della famiglia, di una casa, di una scuola, della possibilità di giocare, crescere, sognare”. Una preghiera “sportiva”, scritta da Roberto Di Sante (autore del best seller “Corri. Dall’inferno a Central Park”), recitata anche dall’attore Sebastiano Gavasso, dal regista Ferdinando Ceriani, dal coach Fulvio Massini, dal sacerdote della cattedrale di Saint Patrick a New York don Luigi Portarulo, dalla giovane atleta paralimpica Sara Vargetto. Tante le nazioni rappresentate. Oltre all’Italia anche Spagna, Australia, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Colombia, Stati Uniti d’America e Francia. “Pace, pace, pace ovunque si combattano guerre, anche dimenticate, ma anzitutto in ciascuna e ciascuno di noi nella consapevolezza che lo sport è esperienza di fraternità e speranza – spiega Giampaolo Mattei, presidente di Athletica Vaticana – Il video è espressione di una comunità sportiva che, in semplicità, denuncia le ingiustizie perpetrate nelle guerre soprattutto nei confronti dei più fragili e dei più piccoli. E forse è proprio dal ‘piccolò che si costruisce la pace”.

– foto screenshot video Athletica Vaticana –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]