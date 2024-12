A causa di una probabile fuga di gas una villetta è crollata a Sassi, nel comune di Molazzana (Lucca) intorno alla mezzanotte di ieri. Si teme che dentro ci fossero due persone, attualmente date per disperse. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, sanitari, soccorso alpino e carabinieri. Le squadre del 115 hanno domato le fiamme ed è iniziata la ricerca dei dispersi. La casa, di proprietà di due cittadini stranieri, è situata in una zona isolata, fuori dal paese: è stata acquistata alcuni anni fa da una coppia. La villetta è stata completamente sventrata dall’esplosione: il boato è stato udito a chilometri di distanza. All’origine della deflagrazione, con ogni probabilità, una fuga di gas che ha provocato anche un incendio. Sul posto anche gli specialisti Usar i nuclei cinofili e dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto dei vigili del fuoco. Il sindaco di Molazzana, Andrea Talani, ai microfoni di Rainews24 ha confermato come “tutto fa pensare a una fuga di gas e che i due proprietari possano essere sotto le macerie, questo perchè la macchina è posteggiata davanti la casa. Sappiamo che alle 23 di ieri sera hanno lasciato un ristorante della zona. La casa è collassata, ci sono detriti molto grandi e sono arrivati mezzi per aiutare la ricerca. Al momento non si sentono nè voci nè piccoli segnali”. (ITALPRESS).

-Foto: vigili del fuoco-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]