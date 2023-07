PALERMO (ITALPRESS) – Si interrompe subito il cammino di Elisabetta Cocciaretto ai Palermo Ladies Open. La marchigiana, n. 42 al mondo, ha perso contro la spagnola Sara Sorribes Tormo, semifinalista un anno fa al Country. La valenziana, n. 85 WTA, ha vinto in tre set con il punteggio di 6-3 4-6 6-0 dopo 2 ore e 43 minuti di gioco. Sorribes Tormo giocherà al secondo turno contro un’altra italiana, la n. 180 della classifica mondiale, Nuria Brancaccio. L’incontro tra quest’ultima e la spagnola aprirà domani il programma sul Centrale alle ore 16. Non è scesa in campo, invece, Lucrezia Stefanini: la toscana si è ritirata prima del match contro la serba, n. 104 WTA, Olga Danilovic per via di un problema alla spalla destra. Stefanini è stata sostituita in tabellone dalla lucky loser russa Sofya Lansere che ha vinto il suo primo match WTA, sfruttando il ritiro di Danilovic dopo il primo set, perso 6-3. Sarà Emma Navarro, infine, l’avversaria di Camilla Rosatello negli ottavi di finale (ultimo match di domani sul Campo Centrale). La statunitense, testa di serie n. 7 e n. 57 al mondo, ha battuto in 2 set (7-6, 6-1) l’olandese Eva Vedder, proveniente dalle qualificazioni. Buon esordio nel tabellone di doppio per Dalila Spiteri e Aurora Zantedeschi. Le due allieve dell’Accademia di Francesco Cinà hanno vinto il derby italiano contro la palermitana Giorgia Pedone e la napoletana Nuria Brancaccio, sconfitte con lo score di 7-5, 7-6. Spiteri e Zantedeschi affronteranno al secondo turno la coppia testa di serie n. 1, formata dalla belga Kimberley Zimmermann (vincitrice delle ultime due edizioni del torneo di doppio al Country) e la russa Yana Sizikova.

