Cina: voci dalla CIIE, cosa spinge le aziende internazionali a tornare?

Perché le aziende globali continuano a tornare alla China International Import Expo (CIIE)? E cosa rende il mercato cinese così importante per le loro strategie a lungo termine? Imprese globali, tra cui Intel, Philips e IQAir, raccontano il loro punto di vista alla CIIE di quest'anno. Le loro risposte vanno oltre le dimensioni del mercato, evidenziando l'ecosistema dell'innovazione in rapida evoluzione, la trasformazione digitale, le crescenti opportunità e il valore della collaborazione con gli operatori locali in Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)