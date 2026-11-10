Cina proroga di 2 mesi sospensione a controlli su export verso 16 entità USA

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri il ministero cinese del Commercio ha annunciato che la Cina ha deciso di prorogare di due mesi, a partire da domani, la sospensione delle misure di controllo sulle esportazioni nei confronti di 16 entità statunitensi.

La decisione rientra negli sforzi volti ad attuare le intese raggiunte nel corso dell’ottavo ciclo di consultazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti, ha dichiarato un portavoce del ministero in risposta a una domanda della stampa.

Nell’aprile 2025 la Cina aveva inserito le 16 entità statunitensi nell’elenco dei soggetti sottoposti a controlli sulle esportazioni, vietando l’esportazione di prodotti a duplice uso verso di loro.

Gli esportatori che intendono fornire prodotti a duplice uso a queste entità devono presentare domanda al ministero, ha precisato il portavoce. Il ministero esaminerà le richieste in conformità con le leggi e i regolamenti pertinenti e rilascerà le licenze a coloro che soddisfano i requisiti.

(ITALPRESS).