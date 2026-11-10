Cina, due robot si sfidano in una partita di tennistavolo

Due robot. Nessun telecomando. Un'epica sfida a tennistavolo. Alla nona edizione della China International Import Expo (CIIE) di Shanghai, due robot si sono affrontati in uno scambio di tennistavolo, utilizzando l'intelligenza artificiale per seguire la pallina, prevederne la traiettoria e rispondere ai colpi in tempo reale, senza alcun controllo a distanza. Per quanto tempo sono riusciti a mantenere lo scambio? Nel video la risposta. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)