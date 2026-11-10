Cina: Changchun, spettacolo di droni per l’anniversario dell’Aeronautica (1)

CHANGCHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Uno spettacolo di luci con 3.000 droni si è tenuto in occasione del 77esimo anniversario della fondazione dell’Aeronautica militare dell’Esercito popolare di liberazione (PLA) a Changchun, nella provincia nord-orientale cinese del Jilin, il 9 novembre 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]