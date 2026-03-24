Ciclone Harry, prorogati fino al 28 marzo i termini per la segnalazione dei danni agricoli tramite Agea

CAGLIARI (ITALPRESS) – Sono stati prorogati i termini per la segnalazione dei danni causati dal ciclone Harry alle aziende agricole sarde. L’Agenzia nazionale Agea, a seguito della richiesta dell’assessore dell’Agricoltura Francesco Agus, ha disposto l’estensione della scadenza per l’invio delle segnalazioni attraverso l’applicazione dedicata, fissando il nuovo termine al 28 marzo 2026. “La proroga è una notizia importante perché ci consente di allargare la platea delle aziende che potranno accedere ai ristori”, sottolinea l’assessore Agus. “In una fase così delicata è fondamentale non lasciare indietro nessuno”. L’App, predisposta da Agea, rientra nella procedura attivata a livello nazionale per il riconoscimento dei ristori a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che, tra gennaio e febbraio, hanno colpito anche la Sardegna. Il sistema prevede il coinvolgimento diretto delle imprese agricole nella segnalazione dei danni subiti, passaggio indispensabile per consentire una mappatura puntuale delle criticità e garantire l’accesso agli aiuti.

“Ora è essenziale che le aziende utilizzino l’applicazione – esorta Agus – è un passaggio necessario per essere riconosciuti all’interno del sistema dei ristori. Per questo abbiamo coinvolto anche le associazioni di categoria, affinché – conclude – contribuiscano a diffondere capillarmente l’informazione su questa nuova scadenza”. L’App è pubblicata nella sezione “Servizi” del portale Agea.

– foto IPA Agency –

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