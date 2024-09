PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Arriva la prima medaglia di giornata per l’Italia alle Paralimpiadi di Parigi. La conquista nel canottaggio Giacomo Perini, bronzo nel singolo PR1. L’azzurro, a lungo in testa, chiude al terzo posto in 9’16″38 alle spalle del britannico Benjamin Pritchard, oro in 9’03″84, e dell’ucraino Roman Polianskyi, argento in 9’14″47.

La spedizione azzurra tocca così quota 16 medaglie: 3 ori, 4 argenti, 9 bronzi.

