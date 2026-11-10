Camisani Calzolari “Con l’IA è facile entusiasmarsi, ma serve prudenza”

NEW YORK (ITALPRESS) - “Sono prudente, la uso e suggerisco di usarla, ma con tutte le precauzioni, perché farsi entusiasmare da tecnologie così straordinaria come l'intelligenza artificiale che ti danno i superpoteri è facile. Occorre soffermarsi, invece , su quali possono essere i rischi al fine di adottarla nel miglior modo possibile”. Lo ha detto all’Italpress Marco Camisani Calzolari, esperto di AI e membro del Comitato di esperti per la Strategia italiana sull'intelligenza artificiale, a margine di un incontro all'Istituto Italiano di Cultura di New York. “A volte si parla di IA come se fosse qualcosa che arriva dal cielo – ha sottolineato – mentre occorre rendersi conto di chi è proprietario dell’intelligenza artificiale che viene usata e di come è stata addestrata. Altrimenti il rischio è di adottare sistemi che decidono per te senza sapere che cultura ha quello che sta decidendo per te”. xo9/mrc/gsl (Riprese video e interviste di Stefano Vaccara)