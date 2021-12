Ragion per cui, più scelte ci saranno a disposizione, meglio sarà per tutti. Una chances in difesa potrebbe essere data a Svoboda, dopo la brutta prova contro il Verona. L’austriaco potrebbe essere affiancato da Modolo o Ceccaroni, assente contro i bianconeri per squalifica, oppure Zanetti potrebbe provare altre soluzioni. A centrocampo spazio ai vari Tessmann e Peretz, che in questo scorcio di stagione hanno giocato poco, in attacco dovrebbe essere titolare Forte, anche lui con poco minutaggio sulle gambe. Il passaggio del turno garantirebbe un ottavo eccellente contro l’Atalanta.

(ITALPRESS).