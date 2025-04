MILANO (ITALPRESS) – Federica Brignone, durante il gigante dei campionati assoluti di sci alpino, è stata protagonista di una caduta. La vincitrice della Coppa Della Coppa del Mondo generale e di specialità, è stata portata in ospedale in elicottero per essere sottoposta ad accertamenti. Si teme per il ginocchio e la tibia.

La valdostana del Centro sportivo Carabinieri è uscita nella seconda manche dopo essere stata al comando a metà gara.

AGGIORNAMENTO DELLA FISI – Sono in corso presso l’ospedale di Trento gli accertamenti dopo la caduta di Federica Brignone nel gigante dei Campionati italiani. I medici del nosocomio sono in costante contatto con la Commissione Medica della Federazione.

