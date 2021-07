CAPRI (ITALPRESS) – Incidente, intorno alle 11.30, a Capri. Un bus, per cause ancora da accertare, è precipitato in una scarpata nella zona di Marina Grande. E’ morto l’autista. Ci sarebbero diversi feriti, sia tra i passeggeri che tra le persone in strada.

Il mezzo dopo aver sfondato la barriera di sicurezza è precipitato per oltre una decina di metri lungo una scarpata finendo la sua corsa contro le strutture esterne del lido “Le Ondine”. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e diverse ambulanze.

Pare che il bus fosse molto affollato anche a causa del guasto tecnico che ha interessato in mattinata la funicolare di Capri, in questi giorni particolarmente affollata di turisti.

