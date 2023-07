PALERMO (ITALPRESS) – Nuria Brancaccio si ferma agli ottavi di finale del tabellone principale del 34° Palermo Ladies Open, torneo WTA 250 con 259.303 dollari di montepremi scattato sui campi in terra rossa del Country Time Club del capoluogo siciliano. La 23enne tennista napoletana si è arresa al secondo turno in due set, con il punteggio di 6-3 6-2, in un’ora e 43 minuti di gioco, alla spagnola Sara Sorribes Tormo, che all’esordio aveva eliminato un’altra azzurra, la testa di serie numero 4 Elisabetta Cocciaretto.

