Napoli, Pescara, Torino e Udine ospiteranno le nuove edizioni di NeetON, nel segno della sostenibilità sociale. Partito nel 2019, il progetto di formazione che ha l’obiettivo di favorire l’occupabilità dei Neet attraverso specifici corsi di formazione, conta già dodici edizioni completate a cui si andranno ad aggiungere le quattro previste nel corso di quest’anno. Bosch Italia, in collaborazione con LabLaw, ManpowerGroup , Fondazione Human Age Institute e la Corporate Academy Bosch TEC, ha deciso di avviare anche nel 2023 NeetON, il progetto nato con l’obiettivo di trasferire competenze tecniche e trasversali che consentano ai Neet di entrare ed essere competitivi nel mondo del lavoro. Sono stati oltre 150 i Neet che hanno partecipato alle dodici edizioni precedenti, durante le quali sono state erogate più di 2.000 ore di formazione suddivise tra lezioni, incontri di orientamento e pillole formative in presenza e online, con la possibilità per gran parte dei partecipanti di consolidare il percorso con un’esperienza lavorativa. Il 2023 vedrà quattro nuove edizioni che coinvolgeranno in totale più di 60 ragazzi. Si punterà su tre figure professionali differenti: operatore Industry 4.0, manutentore di eBike e addetto alle vendite, figure molto richieste dal mercato. Si partirà il 20 marzo a Napoli con la prima edizione che avrà l’obiettivo di formare giovani operatori Industry 4.0. Dopo gli obiettivi già raggiunti lo scorso anno, con l’80% dei partecipanti al progetto che hanno avuto l’opportunità di intraprendere una carriera lavorativa, Napoli torna ad ospitare NeetON anche quest’anno. Per poter vivere quest’esperienza, i ragazzi disoccupati da almeno 12 mesi e residenti in Italia. A seguire, in primavera, partirà anche una nuova edizione a Pescara, in concomitanza con il Giro d’Italia che prenderà il via proprio dall’Abruzzo. Grazie a un corso di formazione specifico, i giovani Neet potranno acquisire le competenze necessarie per diventare manutentori di eBike. In un mondo in cui l’attenzione verso l’ambiente e la salvaguardia del nostro pianeta occupano una posizione fondamentale, Bosch, LabLaw e ManpowerGroup si impegnano a formare i nuovi professionisti del futuro, consapevoli che il mercato del lavoro richiederà sempre più figure specializzate in settori chiave per la sostenibilità. Infine, in autunno, NeetON arriverà per la prima volta nella città di Torino. Udine, la città che ha ospitato la prima edizione del 2019, chiuderà invece gli appuntamenti del 2023, con un’edizione aperta a coloro che desiderano diventare operatori Industry 4.0. La modalità formativa delle quattro edizioni prevede un mix tra presenza e online di ore formative erogate. I partecipanti, infatti, seguiranno lezioni in presenza e in live streaming e potranno consultare contenuti e approfondimenti tramite piattaforma digitale. A questo, si aggiungeranno i project work, grazie ai quali avranno l’opportunità di applicare concretamente le nozioni apprese, confrontandosi con le aziende per facilitare così il processo di ingresso nel mondo del lavoro. “La responsabilità e la sostenibilità sociale sono temi cari a Bosch che si impegna a formare e orientare i giovani al loro futuro professionale. In questo senso, NeetON si conferma uno strumento utile per i ragazzi che non si formano e non lavorano, perché contribuisce a restituire loro fiducia e motivazione, elementi che giocano un ruolo fondamentale nella costruzione del proprio futuro. Grazie a un percorso di formazione ad hoc e all’acquisizione delle giuste competenze, i giovani possono avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro, riacquistando consapevolezza delle proprie capacità”, sottolinea Roberto Zecchino, Deputy General Manager & Corporate Vice President Human Resources Bosch Group South Europe.

