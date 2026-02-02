Bosch, il XIV Premio Gelmi quest’anno dedicato alle migliori tesi di laurea in Giurisprudenza

MILANO (ITALPRESS) – L’Auditorium Bosch di Milano ha ospitato la cerimonia di premiazione del XIV Premio Gelmi, quest’anno dedicato alle migliori tesi di laurea in Giurisprudenza sul tema degli aspetti retributivi del rapporto di lavoro. L’iniziativa è organizzata ogni anno da Bosch in ricordo di Maurizio Gelmi, HR Administration e Legal Manager del Gruppo Bosch in Italia, scomparso prematuramente nel 2012 dopo essersi dedicato con passione e impegno alla crescita professionale dei giovani. Il tema al centro degli elaborati ha riguardato la disciplina giuridica che regola la determinazione, la corresponsione e la tutela della retribuzione in Italia e in Europa. Le tesi presentate hanno approfondito il quadro normativo e contrattuale, analizzando i principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, le diverse componenti del trattamento economico e l’evoluzione della giurisprudenza in materia. Particolare attenzione è stata riservata alle politiche di equità salariale, al divario retributivo di genere e alle sfide poste dalle nuove forme di lavoro flessibile e digitale.

Le tesi di laurea sono state valutate in base all’originalità e alla qualità dell’elaborato, all’aderenza ai temi del Premio e al rispetto delle tempistiche di conseguimento della laurea previste dal corso di studi. A decretare le tesi vincitrici è stata una commissione scientifica composta da membri interni ed esterni. Tra le oltre 100 candidature pervenute da studenti provenienti da 13 università italiane, ad essere premiati sono stati Tommaso Malpensa e Vitalba Patinella, entrambi laureati in Giurisprudenza con il massimo dei voti. Tommaso Malpensa, laureato presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, ha presentato una tesi in Diritto del Lavoro dal titolo “Il concetto di mutualismo e il trattamento economico del socio lavoratore di cooperativa”, mentre Vitalba Patinella, laureata presso l’Università degli Studi di Palermo, ha discusso la tesi dal titolo “La giusta retribuzione nella prospettiva del salario minimo legale”. A ciascun vincitore è stato assegnato un premio in denaro di 2.500 euro, a riconoscimento della qualità dei lavori presentati e dell’impegno dimostrato nello studio di tematiche di rilevante interesse per il dibattito giuridico e istituzionale.

