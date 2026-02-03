Bosch Home Comfort Group, nel 2025 fatturato stabile

MILANO (ITALPRESS) – In un contesto di mercato complesso, caratterizzato dal calo della domanda in Nord America e da continua incertezza in Europa, Bosch Home Comfort Group ha compiuto importanti progressi strategici nel 2025. L’azienda ha rafforzato la sua posizione di leadership nel mercato globale HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria) e ha ottenuto significative quote di mercato in Europa nei segmenti delle pompe di calore e del condizionamento dell’aria.

Secondo i dati preliminari, Bosch Home Comfort Group ha mantenuto un fatturato stabile pari a circa 4,4 miliardi di euro (escludendo le unità appena acquisite) e sta contribuendo in maniera significativa alla redditività del Gruppo Bosch.

In termini nominali, le vendite sono aumentate dello 0,3% rispetto all’anno precedente e di circa il 3% al netto degli effetti dei tassi di cambio. “Il 2025 è stato un anno impegnativo per l’industria HVAC globale. Abbiamo mantenuto la nostra posizione in un mercato difficile e siamo riusciti a incrementare la nostra quota di mercato nei segmenti europei delle pompe di calore e del condizionamento dell’aria”, ha dichiarato Jan Brockmann, CEO di Bosch Home Comfort Group.

L’integrazione delle attività HVAC in ambito residenziale e light commercial di Johnson Controls e Hitachi è stata completata nei tempi previsti a gennaio 2026 e sta già generando i primi effetti sinergici, per esempio nel portafoglio prodotti e nella logistica.

“Con il completamento dell’integrazione nel gennaio 2026, abbiamo compiuto un passo fondamentale, assumendo una posizione di leadership a livello globale. Un risultato che deriva in particolare dallo straordinario lavoro dei nostri collaboratori”, ha spiegato Brockmann.

Per sostenere la crescita futura, Bosch Home Comfort Group ha investito complessivamente circa 200 milioni di euro nel 2025. Gli investimenti hanno riguardato tutte le regioni: nelle Americhe si sono concentrati principalmente sulla supply chain e sull’espansione della capacità produttiva; in Asia l’azienda ha potenziato le capacità di test e di laboratorio; mentre in Europa ha portato avanti progetti di elettrificazione presso i siti di Aveiro, in Portogallo, ed Eibelshausen, in Germania. Al 31 dicembre 2025, Bosch Home Comfort Group impiegava circa 24.000 persone in tutto il mondo.

