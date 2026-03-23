Bosch Expert, il meglio per il lavoro

MILANO (ITALPRESS) – Nel 2021, Bosch ha presentato Expert, la classe di prestazioni più elevata Bosch per la linea accessori, che oggi offre oltre 2.200 accessori per le esigenze più impegnative. Sulla base del successo di questa linea, Bosch ora introduce la classe di prestazioni al top Expert anche per le linee degli elettroutensili Professional e degli strumenti di misura Professional.

I professionisti di ogni settore devono costantemente scegliere l’utensile perfetto per le loro applicazioni più impegnative tra una grande varietà di opzioni di alta qualità. Bosch semplifica la scelta: Expert offre ai professionisti le migliori soluzioni per le loro applicazioni, fornendo elettroutensili e strumenti di misura per le esigenze più elevate. Expert non è solo potenza e prestazioni. Le funzionalità innovative e la tecnologia all’avanguardia di questi utensili contribuiscono a ridurre il rischio di infortuni e assicurano comfort di utilizzo e risultati migliori.

Bosch è stato il primo produttore al mondo a portare i vantaggi della tecnologia “tabless” nelle celle delle batterie da 18V per elettroutensili senza filo. Presentando le nuove batterie e i nuovi caricabatteria Expert, Bosch conferma il proprio ruolo di pioniere e continua a garantire che batterie e caricabatteria siano compatibili con tutti i dispositivi del sistema Professional da 18V e della partnership multimarca per le batterie AmpShare. Le nuove batterie e i nuovi caricabatteria Expert sono già disponibili in commercio.

Le batterie EXBA18V-40 ed EXBA18V-55 raggiungono potenze massime fino a 2.000 watt. Rispetto alle batterie esistenti della gamma Bosch, come la GBA 18V 4.0 Ah Professional, la potenza massima è raddoppiata. I modelli EXBA18V-80 ed EXBA18V-150 forniscono fino a ben 2.400 watt di potenza massima e portano le prestazioni a livelli superiori, ponendo le basi per le prestazioni eccezionali dei nuovi prodotti Expert.

A partire da inizio 2026, sono disponibili i primi 30 elettroutensili e strumenti di misura Bosch. Un’importante novità è la prima graffatrice a batteria senza gas, EXPERT EXTH18V- 50M, che fornisce tutta la potenza di un utensile pneumatico, senza il lavoro e i costi associati all’uso di compressori, tubi e cartucce del gas.

Un’altra importante novità è la sega universale EXPERT EXSA18V-32 che, oltre a essere potente, è anche la prima sega universale con la funzione KickBack Control, che arresta immediatamente l’utensile se la lama si inceppa, riducendo il rischio di infortunio ed evitando che la lama si pieghi o si spezzi.

Nel campo della tecnologia di misurazione, Bosch presenta l’innovativo rilevatore per pareti EXPERT D-tect18V-200-17C, che aiuta i professionisti a localizzare con precisione gli oggetti all’interno di pareti di vario genere. Per la prima volta, l’innovativa tecnologia radar di Bosch viene usata in combinazione con l’AI per il rilevamento degli oggetti. Decidere quale sia l’elettroutensile giusto può essere difficile anche per i professionisti con più esperienza.

Per facilitare la scelta, Bosch evidenzia chiaramente le eccezionali prestazioni superiori dei prodotti Expert mettendole visivamente in rilievo. Allo stesso tempo, un preciso sistema di orientamento alla scelta fa capire subito quale prodotto Expert sia la soluzione migliore per una determinata applicazione, rendendo più informata e rapida la decisione di acquisto.

Le batterie e i caricabatteria Expert, che sono la base del sistema Bosch Professional da 18V, sono disponibili attraverso i consueti canali di vendita, così come la gamma di accessori Expert. Per gli elettroutensili e gli strumenti di misura Expert, invece, Bosch ha scelto una distribuzione selettiva attraverso rivenditori qualificati. Con questa decisione strategica l’azienda offre ai professionisti un’esperienza d’acquisto personalizzata in base alle loro esigenze e la soluzione ideale per ogni applicazione, anche la più impegnativa.

-Foto ufficio stampa Bosch-

(ITALPRESS).