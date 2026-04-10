Bosch e Qualcomm ampliano la collaborazione verso soluzioni ADAS strategiche

MILANO (ITALPRESS) – Bosch e Qualcomm Technologies hanno annunciato l’ampliamento della loro partnership strategica, finora focalizzata sui computer di bordo per soluzioni cockpit, includendo ora anche soluzioni ADAS. Insieme, Bosch e Qualcomm Technologies contribuiscono a rispondere a una delle esigenze più urgenti del settore: scalare le tecnologie dei veicoli intelligenti per soddisfare la crescente domanda dei consumatori di veicoli autonomi, connessi e altamente personalizzati.

Le aziende hanno inoltre evidenziato un importante traguardo della loro collaborazione di lunga data: Bosch ha sviluppato e consegnato oltre 10 milioni di computer di bordo basati su Snapdragon Cockpit Platforms di Qualcomm Technologies per il mercato automobilistico globale.

“Combinando tecnologie di calcolo all’avanguardia con la nostra esperienza nell’integrazione di sistemi – in ambito hardware, software e sicurezza – permettiamo ai costruttori automobilistici di soddisfare la crescente domanda di esperienze di guida personalizzate, sicure e confortevoli”, ha dichiarato Christoph Hartung, membro del board del settore di business Bosch Mobility, Chief Technology Officer per Systems, Software e Services, e presidente della divisione Cross-Domain Computing Solutions.

“La nostra collaborazione con Bosch copre l’intero spettro del computing per veicoli tutti alimentati dalle piattaforme Snapdragon Digital Chassis”, ha dichiarato Nakul Duggal, EVP e Group GM, Automotive, Industrial and Embedded IoT, e Robotics di Qualcomm Technologies.

Sulla scia di questo slancio, le aziende stanno ampliando la loro collaborazione attraverso nuovi programmi di produzione ADAS. Questi programmi sfruttano l’architettura di computer di bordo ottimizzata nei costi di Bosch, alimentata dalla piattaforma Snapdragon Ride di Qualcomm Technologies, per supportare implementazioni ADAS pratiche e scalabili.

La collaborazione include inoltre piattaforme combinate cockpit e ADAS progettate appositamente, in grado di gestire applicazioni a criticità mista su un singolo system-on-chip, una caratteristica distintiva dei Snapdragon Ride Flex SoC, in linea con le iniziative strategiche dei costruttori automobilistici orientate ai veicoli definiti dal software. Al centro di questi programmi c’è la piattaforma di integrazione ADAS di Bosch: un computer di bordo modulare e scalabile progettato per le funzioni ADAS.

– Foto ufficio stampa Bosch –

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