Bologna, capotreno 34enne ucciso a coltellate nei pressi della stazione

BOLOGNA (ITALPRESS) – Un capotreno di 34 anni è stato ucciso a coltellate a Bologna, in una zona adiacente alla stazione. L’omicidio, secondo quanto si apprende, sarebbe avvenuto intorno alle 18.30, e il dipendente di Trenitalia non era in servizio. Sul posto la polizia ferroviaria, la squadra mobile e la polizia scientifica.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini esprime in una nota “affettuosa solidarietà alla famiglia della vittima e ai suoi colleghi”, ed è in costante contatto con le forze dell’ordine che stanno indagando. Salvini conferma “la propria determinazione per portare a 1.500 le donne e gli uomini in divisa di Fs Security per vigilare su treni e stazioni”.

“Un atto gravissimo, attendiamo di capire cosa sia avvenuto, ma intanto voglio esprimere la nostra vicinanza, in un momento così doloroso, ai familiari e ai colleghi del giovane capotreno trovato morto nei pressi del parcheggio del Piazzale Ovest della stazione. Confidiamo nel lavoro delle autorità inquirenti e offriamo la nostra massima disponibilità per quanto dovesse ritenersi utile alle indagini”. Così in una nota il sindaco di Bologna Matteo Lepore.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).