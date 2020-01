Berlusconi “Ottimista, voglia di cambiamento in Emilia Romagna”

"Sono ottimista perche' ho parlato con molte persone e c'e' in giro una voglia di cambiamento molto forte anche in cittadini che avevano votato per la sinistra", dice il leader di Forza Italia a Bologna. cin/mgg