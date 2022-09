Belsito (Autogrill) “Ogni anno assumiamo 2000 stagionali”

"La formazione è fondamentale" e per questo "Autogrill rappresenta una grandissima opportunità". Lo ha detto Gabriele Belsito, direttore delle Risorse umane per l’Europa e l’Italia di Autogrill, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. "La nostra è un'azienda che ogni anno assume solo in Italia più di 2000-2500 persone su base stagionale, soprattutto in estate". xi2/mgg/mrv