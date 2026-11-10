Banca Generali, nei primi 9 mesi del 2026 un utile netto di 384,1 milioni. Mossa: “I migliori mesi della storia”

MILANO (ITALPRESS) – Banca Generali chiude i primi nove mesi del 2026 con un utile netto consolidato di 384,1 milioni di euro, in crescita del 22,1% rispetto ai 314,6 milioni dello stesso periodo del 2025. L’utile netto ricorrente sale a 303,4 milioni (+10,8%), il livello massimo mai raggiunto. L’utile non ricorrente si attesta a 80,7 milioni (40,8 milioni un anno fa), nonostante un onere fiscale aggiuntivo di 25,9 milioni legato all’applicazione dell’aliquota ordinaria lussemburghese alla controllata BG Fund Management Luxembourg.

Il margine di intermediazione cresce del 21,4% a 877,4 milioni. Le commissioni nette ricorrenti salgono del 15,8% a 449,4 milioni, il margine finanziario del 7,3% a 282,1 milioni (di cui margine d’interesse a 254,4 milioni, +4,8%). Le commissioni variabili raddoppiano a 145,9 milioni (71,7 milioni nei nove mesi 2025). I costi operativi sono pari a 276,8 milioni (+9,6%); la componente “core” è a 250,1 milioni (+8,2%).

Il cost/income ratio si attesta al 31,6% (35,0% un anno fa). Il tax rate reported è al 31,0% (26,3% su basi omogenee). Nel terzo trimestre 2026 l’utile netto è di 105,4 milioni, contro i 114,5 milioni dello stesso periodo del 2025 (-7,9%), per effetto dell’onere fiscale aggiuntivo di 6,3 milioni. L’utile ricorrente sale del 4,0% a 101,3 milioni. Il margine di intermediazione cresce dell’8,3% a 270,6 milioni.

A fine settembre le masse dei clienti di Banca Generali ammontano a 121,8 miliardi (+10,6% a/a); le masse totali del gruppo, comprese le reti Generali Italia/Alleanza, raggiungono il nuovo massimo di 129,6 miliardi (+10,3%).

Gli Assets under Investment si attestano a 80,3 miliardi (+9,7%), le masse in consulenza evoluta a 13,4 miliardi (+17,2%). Nei nove mesi la raccolta netta totale è di 6,3 miliardi (+42,3%). In ottobre la raccolta è stata di 845 milioni, che porta il dato da inizio anno a 7,1 miliardi (+27,2%), di cui 3,4 miliardi negli Assets under Investment.

“Chiudiamo i migliori nove mesi della nostra storia, con masse e utili ai massimi e una crescita a doppia cifra delle principali componenti ricorrenti. È un risultato che conferma la solidità del nostro modello e la capacità della Banca di crescere con continuità, sostenuta dalla qualità della raccolta e dalla fiducia di clienti e banker. L’accelerazione dei flussi negli ultimi mesi riflette il forte impegno della nostra rete al fianco delle famiglie e degli imprenditori, l’innovazione dell’offerta e le crescenti sinergie con Intermonte”. Lo afferma in una nota l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, commentando i risultati dei primi 9 mesi.

“Questi risultati assumono ancora più valore perché raggiunti in una fase complessa, caratterizzata dall’incertezza legata alle operazioni straordinarie sulla Banca e da una crescente volatilità dei mercati – prosegue -. Proseguono intanto tutti i principali progetti strategici: la partnership di insurbanking con Alleanza, la nuova piattaforma internazionale irlandese per gli ETF attivi, l’impiego dell’intelligenza artificiale a supporto della relazione con i clienti e le iniziative dedicate alle PMI. La forza dei risultati e la fiducia che continuiamo a ricevere ci consentono di guardare con grande determinazione agli ambiziosi obiettivi di fine anno”.

-Foto Banca Generali-

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